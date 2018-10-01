ВМС ВСУ показали видео пролета российского истребителя Су-27 возле украинских кораблей во время выполнения ими задач в ходе стратегических командно-штабных учений "Казацкая воля - 2018".

Соответствующую запись Военно-морские силы Вооруженных сил Украины опубликовали на своей странице в Facebook.

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