Российский истребитель пронесся над украинскими военными кораблями (видео) [ Редактировать ]
ВМС ВСУ показали видео пролета российского истребителя Су-27 возле украинских кораблей во время выполнения ими задач в ходе стратегических командно-штабных учений "Казацкая воля - 2018".
Соответствующую запись Военно-морские силы Вооруженных сил Украины опубликовали на своей странице в Facebook.
Ранее мы писали о том, что в России произошла авиакатастрофа.
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