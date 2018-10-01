Какие фрукты опасны для здоровья [ Редактировать ]
Исследователи установили, что многие фрукты и ягоды могут быть опасными для здоровья человека. Об этом пишет Нealthystyle.
В результате эксперимента выяснилось, что самой опасной ягодой может быть клубника. В любимой многими ягоде специалисты обнаружили пестициды, которые негативно влияют на здоровье человека и провоцируют развитие некоторых серьезных заболеваний.
Речь идет только о клубнике, которую выращивают дачники на своих огородах.
Картофель, в отличие от клубники, содержит в разы меньше пестицидов, и его ученые называют безопасным для здоровья.
Следующими в рейтинге опасных фруктов, овощей и ягод идут персики, шпинат, сельдерей, вишня, груши, нектарины, яблоки и виноград.
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