Исследователи установили, что многие фрукты и ягоды могут быть опасными для здоровья человека. Об этом пишет Нealthystyle.

В результате эксперимента выяснилось, что самой опасной ягодой может быть клубника. В любимой многими ягоде специалисты обнаружили пестициды, которые негативно влияют на здоровье человека и провоцируют развитие некоторых серьезных заболеваний.

Речь идет только о клубнике, которую выращивают дачники на своих огородах.

Картофель, в отличие от клубники, содержит в разы меньше пестицидов, и его ученые называют безопасным для здоровья.

Следующими в рейтинге опасных фруктов, овощей и ягод идут персики, шпинат, сельдерей, вишня, груши, нектарины, яблоки и виноград.

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