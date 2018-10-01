Умер Шарль Азнавур [ Редактировать ]
Скончался французский шансонье, композитор и поэт Шарль Азнавур.
Об этом сообщает AFP.
Азнавуру было 94 года.
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