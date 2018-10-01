В выходные Мариуполь отметил 240-летний юбилей. За два дня праздник посетили почти 100 тыс. человек.

К празднованию провели масштабную реконструкцию и создали культурно-исторический кластер "Город Марии". Реконструированы проспекты, площади, парки и исторические здания. Открыт пешеходный фонтан с Европейскими звездами - мини-копия лондонского Sky Garden стоимостью 25 млн грн. Это подарок городу от группы "Метинвест". Мариуполь инвестировал в реконструкцию 300 млн грн, сообщает "112.ua".

Парад историй города, фестиваль борща, гонки на дронах, квесты, флешмобы, игровые программы и 3D-шоу пришли посмотреть десятки тысяч горожан. Кульминацией празднования 240-летия стал концерт с участием украинских звезд. На сцене "зажигали" Артем Пивоваров, кавер-группа Star Band, "Леприконсы" и Джамала.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что город задает новый тренд.

"Сегодня Мариуполь показывает на весь мир, как можно и нужно жить в Украине. Мы взяли высокую планку – стать символом возрожденного украинского Донбасса. Новые проекты являются сигналом для молодежи, что Мариуполь и Украина - достойный выбор для жизни", - сказал он.