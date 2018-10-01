Удаление аппендикса необходимо лишь в острых случаях воспаления, утверждают исследователи. Фото: pixabay.com

Операция в случае воспаления аппендикса не обязательна, поскольку пациенту достаточно назначить курс антибиотиков, заявили специалисты из финского университета Турку.

Основанием для такого сенсационного заявления послужили результаты масштабного эксперимента, длившегося пять лет, сообщает "ВВС Украина".

Исследователи наблюдали за 300 пациентами в возрасте от 18 до 60 лет, которые согласились лечить аппендицит без операции, а только антибиотиками.

В течение трех дней лекарства им вводили внутривенно - в больнице, а затем пациенты принимали таблетки, уже находясь дома.

Результат - почти две трети пациентов обошлись без операций. А у тех, кому она все-таки понадобилась, удаление аппендикса прошло без осложнений.

Предыдущие исследования осторожно указывали на возможность лечения аппендицита антибиотиками, однако до сих пор таких рекомендаций пытались избегать.

"Врачи не исключали возможность, что антибиотики только снимают острую форму воспаления - и хирургическое вмешательство понадобится впоследствии, к тому же - более сложное", - говорится в результатах исследования.

Теперь, на основании данного эксперимента, финские исследователи утверждают, что операция при неосложненном аппендиците совершенно не нужна, по причине того, что можно обойтись медикаментозным лечением.

Аппендикс - небольшой отросток слепой кишки, который находится в нижней правой части живота. О начале его воспаления сообщат 7 основных симптомов.