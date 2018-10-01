У Альпах пройшов повітряний карнавал

У французьких Альпах відбувся 44-й повітряний карнавал. Розмаїття вишуканих костюмів, гучна музика та святковий настрій створили атмосферу надзвичайного дійства. Чим дивували та з якими складнощами зіткнулися парапланеристи в небі далі в сюжеті