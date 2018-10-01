Умер Шарль Азнавур: хиты легендарного музыканта [ Редактировать ]
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В понедельник, 1 октября, в 94 года скончался французский шансонье, поэт и композитор Шарль Азнавур.
Podrobnosti.ua собрали для вас самые популярные композиции Азнавура.
"Une Vie D´amour"
La Bohème
Emmenez-Moi
La Mama
Il faut savoir
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