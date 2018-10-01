Митрополит Амвросий (Ленис, Элладская Православная Церковь) предположил, что Патриарх Варфоломей намерен разделить мировое Православие.

Об этом сообщает греческое информагенство Romfea.

"К сожалению, Константинопольский Патриарх Варфоломей за последние несколько лет, как представляется, поставил перед собой задачу разделения Православия. Начало было - очень сердечные отношения между Ватиканом и Константинополем. Затем последовал Великий Критский Собор, резолюции которого, в том числе о признании различных христианских конфессий Церквями, были направлены против Православия", - заявил митрополит Амвросий.

По мнению представителя Элладской Церкви, "Патриарх Варфоломей перестал быть гарантом церковного единства и всеми способами пытается усилить свое влияние в православном мире".

"Последний ошибочный ход нашего Патриарха связан с Церковью в Украине. […] наш Патриарх находится на грани церковного противостояния Патриархата с Русской Православной Церковью. […] У наших дверей стоит новый церковный раскол! Если к этому добавить еще и внутренние споры, возникшие после Собора в Колимбари, то церковное положение дел в наше время становится чрезвычайно трагичным", - пишет митрополит Элладской Православной Церкви.