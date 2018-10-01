Депутатская неприкосновенность в руках Генпрокуратуры превратилась исключительно в инструмент политического давления власти на оппозицию.

Так политолог Петр Олещук в эфире Rada TV channel прокомментировал очередное представление ГПУ на снятие неприкосновенности с одного из лидеров оппозиции Александра Вилкула.

Олещук отметил, что, фактически, правоохранительные органы превратили подачу представлений на снятие неприкосновенности в своеобразное шоу, которое уже никто, по большому счету, не воспринимает серьезно.

"Это уже какое-то достаточно удивительное соревнование, какой-то странный вид спорта со стороны Генпрокуратуры – когда не знаешь, что делать, подавай в очередной раз, я уже не знаю, в который, представление на Вилкула. Вопрос в том, что вносятся представления именно в те моменты, когда нужно достичь каких-то определенных политических целей", - сказал Олещук.

Другой политический эксперт Денис Гороховский заявил, что ни одна фракция не застрахована, что после Вилкула ГПУ не придет за ними. По словам эксперта, накануне выборов президента может быть новая волна уголовных дел на оппозиционных политиков.

Напомним, что это не первая попытка силовиков оказать давление на Вилкула. 25 мая 2018 ГПУ внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Александра Вилкула. 19 июня 2018 регламентный комитет Верховной Рады вернул представление в ГПУ в связи с тем, что оно было подано с нарушением законодательства.