Нобелевскую премию вручат за метод лечения рака [ Редактировать ]
Комитет Нобелевской премии назвал лауреатов 2018 года по медицине и физиологии. Почетной награды удостоились Джеймс Пи Эллисон и Тасуку Хондзе за создание противораковой терапии с помощью ингибирования отрицательной регуляции иммунной системы. Об этом говорится на официальном сайте премии.
Оба ученых изучали специфические белки, подавляющие активацию противоопухолевых механизмов. Джеймс Пи Эллисон занимался изучением мембранного белка CTLA-4, который является контрольной точкой - подавляет иммунный ответ.
Механизм предотвращает атаку Т-клеток на клетки, принадлежащие самому организму. Ученый нашел способ дезактивировать CTLA-4 с помощью антител, что позволяет Т-лимфоцитам бороться с опухолью.
Тасуку Хондзе исследовал другой мембранный белок PD1, который также играет роль в отрицательной регуляции иммунной системы и предотвращает активацию Т-лимфоцитов.
Благодаря работам этих ученых удалось разработать принципиально новую терапию рака, называемую ингибированием иммунных контрольных точек.
Официальная церемония награждения состоится в Стокгольме 10 декабря 2018 года. Премию лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав. Помимо почета и места в истории науки победители также получат по миллиону долларов каждый.
Напомним, Нобелевская премия 2018 года впервые пройдет без номинации по литературе.
по теме
"Праздник победителей 2018": Благотворительный фонд "Таблеточки" организовал семейный пикник для детей, победивших рак
Сейчас в Украине рак побеждают около 55 процентов детей, но этот показатель может быть и выше,- убеждены организаторы праздника
Ученые нашли способ борьбы с неизлечимым раком
Ученые Университета Хоккайдо, Япония, выявили механизм, который способствует росту устойчивых к лучевой терапии раковых опухолей
Операция при аппендиците не нужна - врачи
Финские медики выступили с сенсационным заявлением, касательно лечения воспаления аппендикса
Конец света: страшные прогнозы Стивена Хокинга сбываются
Ученый считает, что человечество должно освоить космос и покинуть Землю
В 2019 году врачам "скорой" поднимут зарплаты
В 2019 году правительство уделит особое внимание развитию службы оказания экстренной медицинской помощи