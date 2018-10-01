Комитет Нобелевской премии назвал лауреатов 2018 года по медицине и физиологии. Почетной награды удостоились Джеймс Пи Эллисон и Тасуку Хондзе за создание противораковой терапии с помощью ингибирования отрицательной регуляции иммунной системы. Об этом говорится на официальном сайте премии.

Оба ученых изучали специфические белки, подавляющие активацию противоопухолевых механизмов. Джеймс Пи Эллисон занимался изучением мембранного белка CTLA-4, который является контрольной точкой - подавляет иммунный ответ.

Механизм предотвращает атаку Т-клеток на клетки, принадлежащие самому организму. Ученый нашел способ дезактивировать CTLA-4 с помощью антител, что позволяет Т-лимфоцитам бороться с опухолью.

Тасуку Хондзе исследовал другой мембранный белок PD1, который также играет роль в отрицательной регуляции иммунной системы и предотвращает активацию Т-лимфоцитов.

Благодаря работам этих ученых удалось разработать принципиально новую терапию рака, называемую ингибированием иммунных контрольных точек.

Официальная церемония награждения состоится в Стокгольме 10 декабря 2018 года. Премию лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав. Помимо почета и места в истории науки победители также получат по миллиону долларов каждый.

Напомним, Нобелевская премия 2018 года впервые пройдет без номинации по литературе.