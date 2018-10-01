В Церкви просят не множить фейк о нападении на Киево-Печерскую лавру [ Редактировать ]
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда призвал не тиражировать фейковую новость о нападении на Киево-Печерскую лавру.
"Слава Богу, сейчас в Лавре все спокойно. Понимаю ваше волнение, но поверьте, что вреда от распространения неверной информации намного больше, чем пользы от того, если бы она была правдивой. Уверяю вас, даже современные СМИ, с их новыми стандартами работы, менее, чем за час сообщат, если, не дай Бог, что-то серьезное произойдет. Не надо множить непроверенные слухи! С надеждой на понимание!" – написал Владимир Легойда.
Как сообщили в Центре информации УПЦ, в последнее время поступает множество запросов из-за рубежа от православных верующих с просьбой уточнить обстановку в Киево-Печерской лавре. При этом говорят о том, что "распологают информацией от знакомых, о том, что начался штурм лавры".
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил о том, что в обитель поступают угрозы о ее возможном захвате 14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Вместе с тем митрополит Почаевский Владимир призвал верующих УПЦ быть готовыми защитить Успенскую Почаевскую лавру.
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