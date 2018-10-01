"Лион" - "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов [ Редактировать ]
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Во вторник, 2 октября, во Франции состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Лионом" и "Шахтером".
Букмекеры считают явным фаворитом матча французский клуб.
На победу "Лиона" предлагается коэффициент 1,83.
Ничья оценивается коэффициентом 3,75.
На выигрыш "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 4,00.
Ранее "Лион" и "Шахтер" между собой в еврокубках не встречались.
Расписание и результаты матчей читайте здесь. Также предлагаем вам ознакомиться с турнирной таблицей Лиги чемпионов.
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