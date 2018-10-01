Во вторник, 2 октября, во Франции состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Лионом" и "Шахтером".

Букмекеры считают явным фаворитом матча французский клуб.

На победу "Лиона" предлагается коэффициент 1,83.

Ничья оценивается коэффициентом 3,75.

На выигрыш "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 4,00.

Ранее "Лион" и "Шахтер" между собой в еврокубках не встречались.

Расписание и результаты матчей читайте здесь. Также предлагаем вам ознакомиться с турнирной таблицей Лиги чемпионов.