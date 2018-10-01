Голая Серена Уильямс спела перед камерой (видео) [ Редактировать ]
Известная американская теннисистка, финалистка US Open-2018, Серена Уильямс спела песню рок-группы The Divinyls - I Touch Myself.
При этом, спортсменка сделала это обнаженной перед видеокамерой и опубликовала выступление в Twitter.
Во время видео камера постепенно удаляется, показывая обнаженный торс Серены.
Таким способом 16-я ракетка мира приняла участие в проекте Touch Myself Project, цель которого - призыв к женщинам проходить регулярные обследования у маммолога.
For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself”!— Serena Williams (@serenawilliams) 29 сентября 2018 г.
It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU
Незадолго до этого Серену Уильямс оштрафовали за непристойное поведение на US Open.
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