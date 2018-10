Известная американская теннисистка, финалистка US Open-2018, Серена Уильямс спела песню рок-группы The Divinyls - I Touch Myself.

При этом, спортсменка сделала это обнаженной перед видеокамерой и опубликовала выступление в Twitter.

Во время видео камера постепенно удаляется, показывая обнаженный торс Серены.

Таким способом 16-я ракетка мира приняла участие в проекте Touch Myself Project, цель которого - призыв к женщинам проходить регулярные обследования у маммолога.

For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself”!



It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU