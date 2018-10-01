Под Николаевом сгорел мужчина [ Редактировать ]
В селе Бугское Николаевской области в ночь на 1 октября сгорел жилой дом. Спасатели обнаружили в помещении тело хозяина дома 1959 года рождения.
"В 3:57 пожар на площади в 50 квадратных метров локализовали, а в 4:40 - ликвидировали. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС области.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Незадолго до этого в Киеве два друга заживо сгорели в квартире.
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