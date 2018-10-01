В селе Бугское Николаевской области в ночь на 1 октября сгорел жилой дом. Спасатели обнаружили в помещении тело хозяина дома 1959 года рождения.

"В 3:57 пожар на площади в 50 квадратных метров локализовали, а в 4:40 - ликвидировали. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС области.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Незадолго до этого в Киеве два друга заживо сгорели в квартире.