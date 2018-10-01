Смертельное ДТП в Киеве: Volkswagen снес авто с людьми (фото) [ Редактировать ]
В Дарницком районе Киева на Харьковской площади иностранец за рулем Volkswagen протаранил Fiat.
В результате один человек погиб на месте происшествия и еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Следователи предварительно установили, что Volkswagen Touareg двигался со стороны проспекта Бажана в направлении Бориспольского шоссе, выехал на круговой перекресток и столкнулся с Fiat Doblo.
Водитель Fiat Doblo - 24-летний киевлянин - от полученных телесных повреждений скончался, а пассажир этого автомобиля, тоже 1994 года рождения, в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Водителя Volkswagen Touareg - 35-летнего иностранца - задержали.
Ранее в Днепре Audi сбил 13-летнего школьника и скрылся.
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