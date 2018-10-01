В Дарницком районе Киева на Харьковской площади иностранец за рулем Volkswagen протаранил Fiat.

В результате один человек погиб на месте происшествия и еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Следователи предварительно установили, что Volkswagen Touareg двигался со стороны проспекта Бажана в направлении Бориспольского шоссе, выехал на круговой перекресток и столкнулся с Fiat Doblo.

Водитель Fiat Doblo - 24-летний киевлянин - от полученных телесных повреждений скончался, а пассажир этого автомобиля, тоже 1994 года рождения, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Водителя Volkswagen Touareg - 35-летнего иностранца - задержали.

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