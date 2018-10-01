Аграрна партія України висловила недовіру Віталію Скоцику, звільнила його з посади голови партії та взяла на себе всю повноту відповідальності за демократичний розвиток політичної сили.

По це повідомив заступник голови Аграрної партії України Олег Корбан на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, повідомляють "Українські новини".

"12 вересня 2018 року на позачерговому З’їзді Аграрної партії були достроково припинені повноваження Скоцика Віталія Євстафійовича як голови партії, у зв’язку з грубим порушенням ним Статуту партії. Новим головою партії обрано Юрія Крутька. Зважаючи на обрання нового голови партії, відповідно до п. 2 ст. 30, п. 6 ст. 32, п. 1 ст. 33 Статуту партії переобрані", - про це йдеться у спільній заяві керівництва та голів обласних партійних організацій Аграрної партії України.

У заяві зазначено, що 15 серпня 2018 року відбулося засідання Політичної ради Аграрної партії України, на якому було ухвалено низку важливих для діяльності партії рішень. Результати голосування з кадрових питань не сподобалися голові партії Скоцику В.Є. та він покинув засідання Політради, відмовившись підписувати відповідний протокол, яким оформлюються ухвалені Політрадою партії рішення. Такі протиправні дії голови Аграрної партії України Скоцика В.Є. щодо безпідставної відмови від підписання легітимного протоколу правомочного засідання Політичної ради партії виходять за межі наданих йому Статутом партії та законодавством України повноважень та є одним із свідчень зловживання Скоциком В.Є. повноваженнями голови партії. Зважаючи на це, Політрада партії в межах наданих їй законом України та п. 5 ст. 8 Статуту партії повноважень ухвалила рішення про виключення Скоцика В.Є. з Аграрної партії у зв’язку з грубим порушенням ним Статуту партії та вчиненням дій, які завдають шкоди авторитету та дискредитують керівний орган партії.

Також обрано нових заступників голови Аграрної партії України – Сергія Гайдая, Івана Чайківського, Олега Корбана та Аліма Міщуку, обрано новий склад Політичної ради та Центральної контрольно-ревізійної комісії партії.

Згідно інформації із заяви керівництва Аграрної партії України, наразі документи знаходяться на реєстрації в Міністерстві юстициї України.

В середені вересня Скоцик заявив про виключення Корбана з лав Аграрної партії.