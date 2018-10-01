В Свято-Успенской Почаевской лавре возможны провокации и попытки захвата святыни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорится в обращении к верующим митрополита Почаевского Владимира, текст которого размещен на сайте обители.

"Учитывая сложившуюся ситуацию и информацию, которой мы владеем, угрозы расправой, которые распространяются, видно, что и нам придется что-то пережить... А поэтому просим вашей поддержки, в первую очередь молитвенной, моральной, и, видимо, нужно будет физическое ваше присутствие. Теперь не 17-й год ХХ столетия и не разгул октябрьской революции, однако внуки Ленина - по духу - угрожают расправой, а поэтому защитим свою святыню", - призвал он.

"Кому не безразлична судьба Почаевской Свято-Успенской лавры, нашей православной украинской святыни - и не только украинской, а всемирной святыни, будем готовы её защитить", - заявил наместник Лавры.

При этом владыка отметил, что о дате провокаций ему не известно, поэтому "когда нужно приезжать, будет сообщено дополнительно".