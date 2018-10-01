Украинская певица Анна Седокова пожаловалась, что ее оскорбили своим отношением гости корпоратива в Сочи, на котором она присутствовала в качестве исполнительницы. Звезда даже расплакалась от обиды.

Анна рассказала, что ее пригласили выступить перед гостями на частном мероприятии. Но на артистку смотрели там, как на клоуна. После выступления, призналась Анна, она "ревела в номере".

Это был худший корпоратив в ее жизни, призналась Седокова рассказала в Instagram.

"Корпорат - это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на нее… Люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим. Ты и так и эдак, и пошутила и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им ... на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришел их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни", - написала Седокова.

Она объяснила, что вынуждена выступать на подобных мероприятиях, потому что одна содержит семью, воспитывает троих детей. Сейчас Анна мечтает о тех светлых временах, когда станет великой певицей, "чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения".

Незадолго до этого Седокова возмутила сеть откровенным снимком без белья.