Во вторник, 2 октября пройдут матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Podrobnosti.ua собрали прогнозы букмекеров на предстоящие матчи.

"Бавария" - "Аякс"

Букмекеры ставят на победу мюнхенской команды с коэффициентом 1,2, а на их оппонента - 15,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 8,0.

АЕК - "Бенфика"

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на их победу которых равен 2.12, тогда как успех хозяев оценивается в 3.70, а ничья - в 3.20.

"Хоффенхайм" - "Манчестер Сити"

Явным фаворитом этого поединка на версии букмекеров является английский клуб. На победу "Манчестер Сити" можно поставить с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается коэффициентом 5,00. На выигрыш "Хоффенхайма" предлагается коэффициент 7,50.

"Лион" - "Шахтер"

На победу "Лиона" предлагается коэффициент 1,83. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На выигрыш "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 4,00.

ЦСКА - "Реал"

Бесспорным фаворитом этого поединка по версии букмекеров является испанский клуб. На победу "Реала" предлагается коэффициент 1,36. Ничья оценивается коэффициентом 4,75. На успех ЦСКА можно поставить с коэффициентом 8,50.

"Рома" - "Виктория"

На победу "Ромы" предлагается коэффициент 1,30, на ничью - 5,25. На выигрыш "Виктории" можно поставить с коэффициентом 9,25.

"Ювентус" - "Янг Бойз"

На победу "Ювентуса" предлагается коэффициент 1.16. Ничья оценивается коэффициентом 7.74. На победу "Янг Бойз" можно поставить с коэффициентом 18.75.

"Манчестер Юнайтед" - "Валенсия"

Букмекеры считают явным фаворитом этого поединка английский клуб. На победу "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 1,57. Ничья оценивается коэффициентом 4,00. На выигрыш "Валенсии" предлагается коэффициент 5,75.

Расписание и результаты матчей читайте здесь. Также предлагаем вам ознакомиться с турнирной таблицей Лиги чемпионов.