В ночь на 1 октября в центре Мелитополя Запорожской области мужчина стрелял с балкона многоэтажного жилого дома.

"Поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина стреляет из многоэтажного дома по улице Байбулатова в Мелитополе", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Злоумышленник, местный житель 1987 года рождения, оказал сопротивление работникам полиции и препятствовал проведению следственных действий. После задержания было установлено, что несколько выстрелов с балкона дома он совершил из хулиганских побуждений.

"Полицейские изъяли охотничье ружье ТОЗ-Б 16 калибра и шесть патронов калибра 9 мм", - отметили в полиции.

Ранее в больнице Мелитополя пациент жестоко избил медсестру.