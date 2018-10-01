Житель Мелитополя открыл стрельбу с балкона многоэтажки [ Редактировать ]
В ночь на 1 октября в центре Мелитополя Запорожской области мужчина стрелял с балкона многоэтажного жилого дома.
"Поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина стреляет из многоэтажного дома по улице Байбулатова в Мелитополе", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Злоумышленник, местный житель 1987 года рождения, оказал сопротивление работникам полиции и препятствовал проведению следственных действий. После задержания было установлено, что несколько выстрелов с балкона дома он совершил из хулиганских побуждений.
"Полицейские изъяли охотничье ружье ТОЗ-Б 16 калибра и шесть патронов калибра 9 мм", - отметили в полиции.
Ранее в больнице Мелитополя пациент жестоко избил медсестру.
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