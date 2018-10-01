В Украине подорожали билеты на поезда [ Редактировать ]
В Украине с 1 октября подорожали железнодорожные билеты на 12%. Аналогичное повышение тарифов произошло в конце мая.
Рост цен не распространяется на 1-й класс поездов "Интерсити+", а также международные рейсы, сообщает "Корреспондент".
О планах касательно повышения тарифов "Укрзалізниця" сообщала еще весной 2018 года - компания анонсировала повышение тарифов на пассажирские перевозки в два этапа по 12%. Первый состоялся 30 мая.
При этом с 1 сентября цены на пассажирские железнодорожные перевозки были снижены в в рамках начала действия коэффициента 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам. С 1 октября коэффициент вновь снизился - до 0,93.
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