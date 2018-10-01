Від початку доби ворог поновив атаки на приморській ділянці фронту

Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстріляли позиції армійців 26 разів. Застосували і важке озброєння.

У районі Луганського на Світлодарській дузі бойовики тричі завдали ударів зі 120-их мінометів. Із такої ж зброї били на Приазов'ї по Гнутовому та Водяному. Окрім того, вели вогонь із протитанкових ракетних комплексів та бронетехніки.

Українські військові були змушені відповісти. Розвідка повідомляє про чотирьох знищених і вісьмох поранених бойовиків. Від початку доби ворог поновив атаки на приморській ділянці фронту.