Заборона на використання одноразових поліетиленових пакетів набула чинності в Грузії. Відсьогодні в країні не можна виробляти, продавати чи імпортувати пакети з поліетилену товщиною менш ніж 15 мікронів.

А з першого квітня наступного року влада заборонить поліетилен будь-яких марок, крім спеціального біологічно-нестійкого полімеру, здатного швидко розкладатися.