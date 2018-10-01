Грузія заборонила одноразові поліетиленові пакети [ Редактировать ]
Заборона на використання одноразових поліетиленових пакетів набула чинності в Грузії. Відсьогодні в країні не можна виробляти, продавати чи імпортувати пакети з поліетилену товщиною менш ніж 15 мікронів.
А з першого квітня наступного року влада заборонить поліетилен будь-яких марок, крім спеціального біологічно-нестійкого полімеру, здатного швидко розкладатися.
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