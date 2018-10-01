Олег Ляшко закликав розширити перелік безкоштовних ліків для пенсіонерів [ Редактировать ]
День ветеранів та людей похилого віку відзначають сьогодні в Україні. Про таких людей політики згадують лише на свята, заявив у ході парламентської погоджувальної ради Олег Ляшко.
Лідер Радикальної партії підкреслив, українці, які тяжко працювали все життя і відбудовували країну, не повинні побиратися на копійчані пенсії та економити на продуктах, щоб заплатити за комуналку.
Зокрема, політик вимагає розширити перелік безкоштовних ліків для пенсіонерів.
"Елементарна пачка ліків 200-300 гривень, і на все інше вже нічого не залишається. Вимоги наші, план дій: відновлення державного контролю по цінам на ліки, запровадження референтного ціноутворення, скасування ПДВ на ліки і розширення переліку ліків по програмі "Доступні ліки", - говорить Олег Ляшко, лідер Радикальної партії.
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