Український вертолітний загін у складі миротворчої місії ООН у Конго розпочав черговий етап своєї роботи. Миротворчу діяльність під егідою ООН у цій центральноафриканській країні українські вояки ведуть із 2000 року. У складі міжнародних сил вони ведуть боротьбу з місцевими бойовиками.

Сьогодні українські льотчики провели передислокацію підрозділів у район дії сепаратистів на сході країни. За перебігом операції стежив наш спеціальний кореспондент Геннадій Вівденко.

Руслан робить так зване "зшивання лопатей" на бойовому Мі-24. Допоки погода тут не дозволяла виконувати це завдання.

"Когда ветер, шторм, махательные движения лопастей - это чтобы не порвало лопасти. Где-то минут тридцать-пятнадцать занимает вся подготовка. И готовы взлетать и работать, да", - говорить Руслан, військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону в місії ООН у Конго

Поруч конголезець, який просить називати його Сашею. На ламаному суржику пояснює свій перелік завдань.

"Я помогаю на Укрейн. Помощь Украина без проблема, нету проблем. Я помою. Чищу, да", - говорить Саша, працівник аеропорту міста Гома (Конго).

Нарешті зрозуміло, що з погодою сьогодні все буде гаразд. Дано дозвіл на зліт з аеропорту міста Гома. Українська група із двох вертольотів Мі-8 вирушила до бази індійських миротворців.

"Завдання української місії на сьогодні - транспортувати вантажі для індійських колег місії ООН також візьмуть десять бійців на борт. В той час як індійці допомагають з охороною. З того вже ховаються бойовики".

Це відоме конголезьке озеро Ківу. На тому боці, в горах, були помічені сепаратисти. Засобів ППО вони не мають, але їхні гранатомети можуть бути так само небезпечні для українских військових транспортників. Шива з Делі - пильно стежить за ситуацією на другому березі.

"Да, тут є небезпека. З того боку є ті, хто називають себе повстанцями. Звітдти можуть напасти", - говорить Шива Сингх, військовослужбовець індійської місії ООН у Конго.

З неба украінців прикриває бойовий вертоліт "Орікс" з місіі Південно-африканськоі республіки. Їндійці швидко завантажються.

"Наша задача их перебросить на площадку, там они на протяжении какого-то времени выполняют патрульные действия, если есть - боевики их поиск и обезвреживание", - говорить Григорій Ситник.

Командир індійського підрозділу вже чотири місяці працює з нашим загоном.

"Я вважаю що українські пілоти тут найпрофесійніші серед усіх пілотів, які тут є в місії ООН. Для виконання наших завдань я завжди предпочитаю працювати саме з ними в операціях. Це чудовий досвід працювати з ними. чудові люди", - говорить Амейджа Анупам, командир підрозділу індійської місії ООН у Конго.

Украінсько-індійська група вирушає із селища Саке до селища Ніабіондо на Сході Конго. Тут індійці почнуть облаштовувати свою тимчасову базу для ударної групи для протидії бандам бойовиків. Для місцевих дітлахів прибуття українців справжнє видовище.

Згідно з документами, українці за кілька рейсів доставили сюди із півсотні індійських бійців. Також три тонни вантажу: боєкомплект, генератори та провізія.