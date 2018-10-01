Азнавур помер у своєму будинку на півдні Франції

З життя пішов відомий французький композитор, поет та шансоньє Шарль Азнавур. Про смерть 94-річного виконавця повідомили його представники.

Азнавур помер у своєму будинку на півдні Франції. Точна причина смерті наразі невідома. За свою кар'єру музикант записав близько 1300 пісень і понад 100 альбомів.

У 1998 був визнаний найпопулярнішим естрадним виконавцем ХХ століття. Менш ніж за 3 тижні 20 жовтня - Азнавур мав приїхати із концертом до української столиці.