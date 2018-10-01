У Китаї запустили найдовший морський міст [ Редактировать ]
У Китаї запустили рух по найдовшому побудованому на морі мосту. Він з'єднує Гонконг, міський округ Чжухай та Макао. Загальна довжина споруди 55 кілометрів, сім із яких прокладені у підводному тунелі.
Наразі мостом курсують лише автобуси. Відкрити рух для усіх автівок влада обіцяє наприкінці цього року. Розпочали проект ще 15 років тому, будівництво стартувало 2009 року.
Загальна вартість споруди перевищила 14 мільярдів доларів. Завдяки мосту, шлях із Гонконгу до Чжухая тепер займатиме лише 30 хвилин. Раніше на це було потрібно три години.
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