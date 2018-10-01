В аэропорту турецкого города Зонгулдак на побережье Черного моря самолет немецкой авиакомпании Germania попал в аварийную ситуацию: после экстремальной посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

"Немецкий пассажирский самолет, который приземлился в аэропорту Зонгулдака, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент вызвал панику в аэропорту. Во время эвакуации пассажиров также были осуществлены спасательные действия для застрявшего самолета", - сообщает "Укринформ" со ссылкой на местные СМИ.

Самолет компании Germania Airbus A319 совершал перелет из немецкого Дюссельдорфа в турецкий Зонгулдака и, по неизвестным причинам, после приземления не мог остановиться и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Начато расследование инцидента. По предварительным данным никто из пассажиров не пострадал.

Двумя днями ранее в США при посадке самолет развалился на части.