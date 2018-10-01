Уникальная акция протеста прошла сегодня в правительственном квартале столицы. Уникальна она тем, что центр Киева не перекрывали. А вместо драки и поджигания шин читали молебен. К кому обращались активисты и за чем - расскажет Юлия Жешко.

Еще до начала рабочего дня, в центральном парке столицы собрались протестующие. У них не было ни лозунгов, ни флагов, ни громкоговорителей. Недалеко от Верховной рады, а точнее у распятия Креста в Мариинском парке - они читали молитву.

Больше сотни киевлян собрались, чтобы попросить Богородицу - защитить каноническую православную церковь. А вместе с ней, и Лаврские храмы. Участники такой необычной акции хотят привлечь внимание и политиков, и Экзархов, приехавших в Украину. Проживают они, к слову, через дорогу от Парламента.

"Тут зібрались, тому що в цьому приміщенні знаходяться екзархи. Яких прислав Патріарх Варфоломій. До, можна сказати анексії України. Прийшли, щоб Господь і Матір Божа вразумили їх", - говорит участник акции Александр.

"Молитва за православие, чтобы не было раскола у нас в стране, чтобы не было кровопролития. Еще тем более на вере. Это самое страшное, что может быть", - говорит Федор, участник акции.

Люди призывают экзархов уехать. Говорят, что это мирный призыв. Во избежание раскола и вражды.

"Государство хочет наверное построить свою церковь. Ту, которая будет ими управляема. А в церкви нет политики. Церковь должна проповедовать Христа, любовь. Должна объединять людей. Но не разделять. Когда разделят народ и церковь - заберут самое святое, что есть. Начнется вражда. Мы же видим, что уже в Ивано-Франковской области захватили храмы", - говорит Александр, протоиерей

"Це є втручання напряму у справи церкви. Нас не чують, нема ніякої реакції. Таких акцій має бути більше. І біля параменту і коло АП. Щоб нагадати владі, що є закон і конституція, яку не можна порушувати. Ми не вороги".

Спустя четыре часа к людям никто так и не вышел. Однако, украинцы заявляют - единственную каноническую Украинскую Православную Церковь намерены защищать и дальше.