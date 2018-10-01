Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

В частности, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба президента Украины.

Также Петр Порошенко отметил важность активизации усилий для освобождения всех украинских заложников, включая с Олегом Сенцовым и Романом Сущенко.

Кроме того, речь шла также о перспективах продолжения санкций против России.

"Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Лидеры государств обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе энергетической безопасности.

Также обсуждалась повестка дня визита Ангелы Меркель в Украину, который состоится осенью 2018 года.

Днем ранее Ангела Меркель выступила за создание Совета Безопасности Европейского Союза.