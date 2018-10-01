Сроки включения подачи горячей воды в Киеве снова перенесли. На этот раз речь идет о второй половине октября.

При этом, включение возможно, если руководитель "Нафтогаза" 10 октября согласится подписать мировое соглашение с КГГА по долгам "Киевэнерго" и киевляне через неделю-полторы после этого смогут получить горячую воду, заявил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"10 октября должно состояться судебное разбирательство. После этого 10 октября может быть подписано мировое соглашение. И все будет зависеть от того, поставит ли господин Коболев свою подпись под мировым соглашением, или нет... Надеюсь, сейчас он подпишет", - сказал Белоцерковец, передает "Киев".

Он подчеркнул, что "после подписания мирового соглашения нужно еще 5 дней, чтобы соглашение вступило в силу, и после этого еще немного нужно времени на технические вопросы".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что проблема с обеспечением горячей водой киевлян будет решена до конца сентября.

Как сообщалось, "Нафтогаз" прекратил поставки газа Киеву из-за долгов частной компании "Киевэнерго".