Включение горячей воды в Киеве перенесли [ Редактировать ]
Сроки включения подачи горячей воды в Киеве снова перенесли. На этот раз речь идет о второй половине октября.
При этом, включение возможно, если руководитель "Нафтогаза" 10 октября согласится подписать мировое соглашение с КГГА по долгам "Киевэнерго" и киевляне через неделю-полторы после этого смогут получить горячую воду, заявил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.
"10 октября должно состояться судебное разбирательство. После этого 10 октября может быть подписано мировое соглашение. И все будет зависеть от того, поставит ли господин Коболев свою подпись под мировым соглашением, или нет... Надеюсь, сейчас он подпишет", - сказал Белоцерковец, передает "Киев".
Он подчеркнул, что "после подписания мирового соглашения нужно еще 5 дней, чтобы соглашение вступило в силу, и после этого еще немного нужно времени на технические вопросы".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что проблема с обеспечением горячей водой киевлян будет решена до конца сентября.
Как сообщалось, "Нафтогаз" прекратил поставки газа Киеву из-за долгов частной компании "Киевэнерго".
по теме
"Нафтогаз" решил монополизировать продажу газа с помощью фирм-прокладок
Пока "Нафтогаз" запланировал еще и перестройку внутреннего рынка газа в Украине. Зачем монополисту понадобились еще и свои фирмы-посредники?
Власти Киева признали законным строительство жилого комплекса на Осокорках
Закон на стороне застройщика. Киевгорадминистрация не нашла нарушений в проекте строительства жилого комплекса на Осокорках
Несчастный случай на стройке в ЖК "Грюнвальд" в Киеве: найдут ли виновных?
Смертельное строительство. Вчера в Святошинском районе Киева возле недавно возведенного дома погибла женщина - ей на голову упала металлическая конструкция
Суд встал на сторону Украины: в "Газпроме" сделали резкое заявление
Английский суд отменил решение от 18 июня 2018 года об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса
На долг "Газпрома" начислена огромная пеня - "Нафтогаз"
Каждый день затягивания исполнения решения суда стоит "Газпрому" 0,5 млн долларов