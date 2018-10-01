В Одессе устроили массовую облаву на проституток (видео) [ Редактировать ]
В Одессе полицейские провели рейд на центральных улицах города по выявлению лиц, оказывающих услуги интимного характера за материальное вознаграждение.
"Во время операции задержали десять таких женщин, в возрасте от 19 до 40 лет, уроженок Одесской и других областей Украины", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Среди задержанных оказались не только ранее уже неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности за подобную "работу", так и вышедшие на "работу" впервые.
С женщинами проведена профилактически-разъяснительная беседа о недопущении предоставления интимных услуг за деньги и составлены админпротоколы.
Женщинам грозит наказание в виде штрафа в размере от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме того, в отеле Одессы задержали вооруженную группировку.
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