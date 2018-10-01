Во время рейда задержали десять женщин. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе полицейские провели рейд на центральных улицах города по выявлению лиц, оказывающих услуги интимного характера за материальное вознаграждение.

"Во время операции задержали десять таких женщин, в возрасте от 19 до 40 лет, уроженок Одесской и других областей Украины", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Среди задержанных оказались не только ранее уже неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности за подобную "работу", так и вышедшие на "работу" впервые.

С женщинами проведена профилактически-разъяснительная беседа о недопущении предоставления интимных услуг за деньги и составлены админпротоколы.

Женщинам грозит наказание в виде штрафа в размере от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, в отеле Одессы задержали вооруженную группировку.