Вооруженный налет с кровавым финалом в центре столицы. Преступники ворвались в один из домов в элитном районе. Ограбили хозяина и скрылись. Но тихо уйти не удалось. Все подробности знает Ирина Баглай.

Этот район в центре столицы окрестили царским селом. Здесь в особняках проживают обеспеченные люди. Место достаточно тихое и, казалось бы, безопасное.

Но прошлой ночью на этом месте произошло дерзкое ограбление. К нападению преступники, очевидно, готовились. Они ждали хозяина дома у гаража, когда он подъехал на машине и вышел, они напали и прострелили ему ноги. Вот до сих пор следы крови на асфальте. После - сразу затащили в дом

Мужчина адвокат. Дома его ждали жена судья Деснянского района Наталья Буша - и маленький ребенок. Налетчики, угрожая пистолетом, закрыли ее и ребенка в туалете.

Как Наталья сообщила журналистам судебно-юридической газеты их было двое. Узнав код от сейфа, грабители забрали деньги около пяти тысяч долларов и драгоценное ожерелье. Уходя, нападающие хотели бросить гранату, но, по словам судьи хозяйки дома, опасаясь за жизнь ребенка, она уговорила их не делать этого. В это время полиция получила сигнал о помощи.

Этот переулок единственный путь, по которому нападавшие могли скрыться. Они с награбленным побежали вниз и там уже столкнулись с экипажем полиции. Началась перестрелка.

Первыми огонь открыли налетчики, сообщают в Нацполиции. Один из полицейских получил ранение в ногу и туловище.

"Стан стабільний він перебуває на лікуванні у віділенні політтравми у звичайній палаті, первинно він був госпіталізований до реанімації у нього множинні вогнепальні поранення", - говорит Дмитрий Мясников, заведующий отделением политравмы Киевской городской больницы №17

К счастью, во время перестрелки не пострадал никто из прохожих. А вот преступникам удалось скрыться. По нашей информации от силовиков нападавших было трое. Труп одного из них правоохранители позже нашли на соседней улице. Нам стало известно, что когда мужчина бросал гранату РГД-5, ему оторвало руку. Его личность устанавливают.

"На маршрутах відходу було знайдено труп, ми можемо сказати що це труп одного із злочинців у нього вогнепальні поранення", - говорит Андрей Крищенко, руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Налетчики были вооружены до зубов. На месте был найден пистолет Макарова с глушителем и 9 мм патроны к нему. По всей видимости, из него и прострелили ноги хозяину дома, так как стрельбу соседи не слышали. На месте перестрелки найдены и гильзы от автомата Калашникова. Из него преступники и отстреливались. Пострадавшая семья от комментариев отказалась. Неохотно на разговор соглашаются и соседи.

"Ничего я только взрыв слышал, что соседи говорят чтоб было - никто ничего не говорит".

На поимку налетчиков брошены все силы патрульные экипажи и спецподразделения. В столице объявлена спецоперация "Гром". Главная версия нападение с целью ограбления. Открыто два уголовных производства - разбой и посягательство на жизнь полицейского.