Киеву ничего не известно о переговорах России и США об освобождении Олега Сенцова. Об этом заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. Ранее, напомню, российская пресса написала, что Москва якобы предлагает Вашингтону обменять Сенцова на российских граждан, осужденных в Штатах. Причем, договариваться будут напрямую с Америкой, без участия Украины

Геращенко сообщила, что российская сторона блокирует процесс обмена пленными. И за год не сделала ни одного шага к его ускорению. А сейчас Минский процесс осложнился из-за так называемых выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.

"Робитимемо все надалі для того, щоб російська сторона по повній відповідала за те що вона ні на крок за цей рік, за ці роки не просунулся в темі виконання Мінських угод, і останнє я хочу сказати що мінський процес зараз знаходиться під великою загрозою, але в першу чергу через сценарій провести там незаконні, антиукраїнські, непризнані ніким вибори", - говорит Ирина Геращенко, заместитель председателя Верховной рады Украины.

От официальных комментариев пока отказываются и в России. Там заявляют - об обмене им тоже ничего не известно. Напомню, Олег Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима за полярным кругом, он объявил бессрочную голодовку более четырех месяцев назад.