В Киеве молодая девушка выбросилась с крыши многоэтажки [ Редактировать ]
1 октября в Киеве молодая девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома и погибла от полученных травм.
ЧП произошло на улице Маршала Гречко на Нивках, передает "Корреспондент".
"На месте работает следственная оперативная группа, которая выясняет обстоятельства, собирает данные", - прокомментировали в Нацполиции.
Очевидцы говорят, что погибшей на вид около 20 лет. Причины поступка девушки пока неизвестны.
Ранее в Ивано-Франковской области произошла серия самоубийств.
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