Погибшей на вид около 20 лет. Фото: НПУ

1 октября в Киеве молодая девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома и погибла от полученных травм.

ЧП произошло на улице Маршала Гречко на Нивках, передает "Корреспондент".

"На месте работает следственная оперативная группа, которая выясняет обстоятельства, собирает данные", - прокомментировали в Нацполиции.

Очевидцы говорят, что погибшей на вид около 20 лет. Причины поступка девушки пока неизвестны.

Ранее в Ивано-Франковской области произошла серия самоубийств.