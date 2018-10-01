Македония провалила референдум об изменении названия страны, который должен был открыть ей путь к членству в НАТО и ЕС. Несмотря на результат в 90% голосов "за", референдум нелегитимен, поскольку на участки пришла лишь треть избирателей. Как власти страны собираются действовать дальше - расскажет Елена Абрамович.

С танцами и пеcнями отпраздновали провал референдума сторонники сохранения названия Македонии. Несмотря на то, что большинство граждан за вступление в ЕС и НАТО, изменение названия своей страны на "Республика Северная Македония"по их словам, это слишком большая уступка Греции.

"Вообще, люди за Европейский Союз и НАТО. Но не любой ценой. Во время кампании нас агитировали голосовать "за", подчеркивая европейские ценности и европейский образ жизни. Но если посмотреть на ситуацию за последние полтора года - люди, которые за этим стоят, не являются настоящими представителями этих ценностей", - говорит Джордж Райсиновский, житель Скопье.

Оппоненты референдума призывали народ бойкотировать голосование. И на участки пришли лишь треть избирателей. А для легитимности волеизъявления нужна явка 50%. С другой стороны - более 90% жителей были "За" его проведение. Именно на это делает упор премьер страны, который инициировал референдум. Он обещает все-таки вынести вопрос об изменении названия на голосование в парламент.

"Я хотел бы попросить депутатов оппозиционной партии уважать демократическое решение большинства голосовавших. Другого пути нет. Иначе нам нужно будет использовать в ближайшее время другой демократический инструмент - перевыборы", - говорит Зоран Заев, премьер-министр Македонии.

Оппозиционная партия, от голосования которой зависит результат, еще ранее заявляла - если явка будет ниже 50% - не поддержит переименования.

Между тем в Брюсселе приветствовали граждан, принявших участие в референдуме. Еврокомиссар по политике расширения Йоханнес Хан призвал политических лидеров Македонии уважать решение людей, подавляющее большинство которых сказали "да".

Если же власти страны не доведут дело с изменением названия до конца, Греция, которая имеет одноименный регион и опасается территориальных претензий в будущем, продолжит блокировать принятие Македонии в НАТО и ЕС.