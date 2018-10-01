Осужденный в Египте украинец Эдвард Чикош обратился за помощью к Президенту Украины и главе МИД [ Редактировать ]
Вернуться на Родину. Украинец Эдвард Чикош, заключенный в египетской тюрьме, обратился к Президенту Украины и главе МИДа с просьбой решить вопрос о его возвращении домой.
Об этом рассказали активисты "СтопКоррупции". В тюрьме житель Ужгорода находится уже восьмой год. Его обвинили в подготовке теракта. По словам общественников - состояние здоровья Чикоша в последнее время резко ухудшилось.
"Стан здоров'я Чікоша дозволяє говорити про те, що він має право на дострокове звільнення від покарання у вигляді перебування в тюрмі. Це був би найкращий компромісний варіант. Тут би і єгипитська сторона виглядала пристойно - так вони не переглядають вирок. Вони нам його передають. І при цьому Україна їм дякує і Чікош повертається додому", - говорит Роман Бочкала, координатор общественной организации "СтопКоррупции".
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