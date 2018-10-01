В Одессе задержали и отпустили группу вооруженных людей [ Редактировать ]
А вот в Одессе полиции удалось задержать сразу 25 вооруженных мужчин. По информации правоохранителей, все не местные, жили в одном из хостелов.
О подозрительных постояльцах в полицию сообщили бдительные граждане. Во время проверки у неизвестных обнаружили несколько десятков единиц оружия и патроны. Все официально зарегистрировано.
Личности парней установили и отпустили. С какой целью они приехали в Одессу - правоохранители не сообщают. Зато местные журналисты выдвигают разные версии.
По одной ребят спортивного телосложения могли пригласить для участия в каких-то разборках в городе.
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