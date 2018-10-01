Пенсионеры Украины провели акцию возле Кабмина, на которой призвали снизить тарифы и ввести госрегулирование цен на лекарства [ Редактировать ]
Сегодня в Международный день пожилого человека на акции возле Кабмина собрались десятки пенсионеров из разных регионов страны. Настроение у них совсем не праздничное. Свои требования митингующие изложили в обращении, которое передали правительству.
А именно повышение пенсий, снижение тарифов и госрегулирование цен на лекарства. Поддержала активистов и нардеп Наталья Королевская.
"В следующем году только в середине года хотят на мизерные копейки поднять нашим пенсионерам пенсии - это неприемлимо. То, что и дальше продолжают отбирать льготы и компенсации сегодня у ветеранов, пенсионеров, то, что они обманули всю страну с этой пенсионной реформой, у людей просто отобрали право получать заработанную пенсию. безусловно, требование автоматически переназначить субсидию, понизить тарифы и ввести государственное регулирование цен на лекарства", - говорит Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционный блок".
"Учитывая цены на продукты питания, учитывая коммунальные услуги с одной стороны и вот такие минимальные пенсии сегодня речь идет практически о необходимости выживания наших людей", - говорит Виктор Шмаков, председатель совета ветеранов Украины.
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