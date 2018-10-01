"Нафтогаз" сорвал суточное балансирование. НКРЭКУ в очередной раз вынуждена была перенести запуск информационной платформы. Выяснилось, что системная программа, разработанная Укртрансгазом, не только технически несовершенна, но и небезопасна.

Почему и как могут пострадать потребители, разбирались наши корреспонденты.

Заседание НКРЕКУ. В преддверии запуска суточного балансирования исполняющий обязанности президента "Укртрансгаза " Андрей Хоменко сделал заявление.

"Вважаю за необхідне проінформувати про ризики впровадження добового балансування з першого жовтня, які об'єктивно не залежать від акціонерного товариства "Укртрансгаз", - говорит Андрей Хоменко, и.о. президента компании "Укртрансгаз".

В срыве запуска, управляющий "Укртрансгазом" решил обвинить руководителей газораспределительных компаний. Якобы, они не предоставили полный список потребителей. Из-за этого не всех внесли в базу платформы. Впрочем представители компаний ГРМ, утверждают, Хоменко лукавит. Операторы газораспределительных магистралей с конца прошлого года начали передавать базы данных потребителей газа в электронном виде с цифровой подписью, причем "Укртрансгаз" сам подтвердил получение этой информации. Но перенести ее на платформу так и не смогли.

"Информация по потребителям не внесена в полном объеме на платформу. Обязанность операторов ГРМ вносить на платформу, это спорный вопрос, не был закреплено, кто это должен был сделать. Операторы ГРМ не вносили данные, потому что платформа не была сертифицирована и нет электронно цифровой подписи. Информацию необходимо вносить только с помощью электронно-цифровой подписи, для защиты сведений о потребителе", - говорит Ирина Саполюк, представитель компании "Трейдера".

Впрочем, на заседании регулятора Андрей Хоменко выступил с инициативой отменить электронную цифровую подпись. К слову, в 2016 году "Укртрансгаз" инициировал эту процедуру защиты персональных данных абонентов.

"Ми будемо виходити у найближчий час до регулятора з ініциативою, що до, щоб ми не використовували взагалі єдиний єлектронний підпис при вході до системи внесення інформації", - говорит Андрей Хоменко, и.о. президента ГТС компании "Укртрансгаз".

В свою очередь, в региональной газовой компании утверждают, новая платформа не сможет функционировать без единой электронной подписи.

"Платформа, которая представлена сегодня не обладает стабильной работой, не обладает достаточным функционалом, для того, чтобы все участники рынка реализовывали свои функции, которые предопределены законодательством. Поэтому это решение было ожидаемое и основной ключевой задачей, которая остается на сегодняшний день является защита персональных данных и той информации, которая заносится на платформу", - говорит Сергей Бондарь, директор департамента региональной газовой компании.

Запустить информационную платформу, уверен Сергей Бондарь, можно только при полном сотрудничестве "Укртрансгаза" с предприятиями ГРМ. У региональной газовой компании есть опыт запуска подобной системы. Директор департамента утверждает, они готовы поделиться опытом.

"Укртрансгаз" занял конструктивную позицию, они действительно делают, чтобы внедрить, но не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать, что такие программные продукты за два, даже за три месяца реализовать в рабочем порядке с нормальным функционалом просто не возможно. Когда мы внедряли аналогичную программу на своей группе компаний у нас это заняло 6 месяцев не включая разработку самой программы", - говорит Сергей Бондарь, директор департамента региональной газовой компании.

Запуск суточного балансирования НКРЄРКУ перенес на первое декабря. До этого времени платформа запустится в тестовом режиме. А все участники газового рынка должны будут пройти обучение.