На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
1 октября на 67-м километре трассы Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла женщина.
Водитель микроавтобуса Mercedes на полном ходу врезался в заднюю часть легкового автомобиля Ford, который остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, пропуская пешехода.
"В результате водитель и два пассажира получили тяжелые травмы. Больше всех пострадала пассажирка, которая сидела сзади, после реанимации на месте аварии ее срочно повезли в больницу", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
По дороге в больницу женщина скончалась, не приходя в сознание.
Тем временем в Киеве иностранец за рулем Volkswagen протаранил Fiat Doblo, от чего последний вылетел с дороги и врезался в столб. В этом ДТП также погиб человек.
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