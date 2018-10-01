1 октября на 67-м километре трассы Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла женщина.

Водитель микроавтобуса Mercedes на полном ходу врезался в заднюю часть легкового автомобиля Ford, который остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, пропуская пешехода.

"В результате водитель и два пассажира получили тяжелые травмы. Больше всех пострадала пассажирка, которая сидела сзади, после реанимации на месте аварии ее срочно повезли в больницу", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По дороге в больницу женщина скончалась, не приходя в сознание.

Тем временем в Киеве иностранец за рулем Volkswagen протаранил Fiat Doblo, от чего последний вылетел с дороги и врезался в столб. В этом ДТП также погиб человек.