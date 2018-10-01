Под Авдеевкой украли километр железной дороги [ Редактировать ]
В Ясиноватском районе Донецкой области воры вырезали рельсы из железнодорожного полотна, используя при этом коммунальную спецтехнику. Металл воровали "на заказ".
Оперативники получили информацию о том, что группа лиц разбирает железнодорожное полотно недалеко от поселка Очеретино, севернее Авдеевки, сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.
"Задержанными оказались жители Камышина, Константиновки и Запорожской области в возрасте 33-43 лет. Один из них 6 лет находится в розыске из-за уклонения от уплаты алиментов. Трактором управлял работник коммунального предприятия, используя рабочий транспорт для совершения преступления", - отметили в полиции
По словам преступников, железнодорожное полотно вырезали на заказ. Установлено, что бригаду нанял житель Константиновки, который в дальнейшем сбывал украденные рельсы.
Всего разрушено около километра ж/д путей. Размер нанесенного ущерба устанавливается. Открыто уголовное производство.
Тем временем боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе.
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