В Ясиноватском районе Донецкой области воры вырезали рельсы из железнодорожного полотна, используя при этом коммунальную спецтехнику. Металл воровали "на заказ".

Оперативники получили информацию о том, что группа лиц разбирает железнодорожное полотно недалеко от поселка Очеретино, севернее Авдеевки, сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Задержанными оказались жители Камышина, Константиновки и Запорожской области в возрасте 33-43 лет. Один из них 6 лет находится в розыске из-за уклонения от уплаты алиментов. Трактором управлял работник коммунального предприятия, используя рабочий транспорт для совершения преступления", - отметили в полиции

По словам преступников, железнодорожное полотно вырезали на заказ. Установлено, что бригаду нанял житель Константиновки, который в дальнейшем сбывал украденные рельсы.

Всего разрушено около километра ж/д путей. Размер нанесенного ущерба устанавливается. Открыто уголовное производство.

Тем временем боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе.