Нефть рекордно подорожала [ Редактировать ]
Цена нефти марки Brent превысила отметку в 84 доллара за баррель, что произошло впервые с 10 ноября 2014 года.
Декабрьские фьючерсы на нефть этой марки на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 подорожали на 1,36 доллар, до 84,08 доллара за баррель, пишет "Интерфакс".
Кроме этого, стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 1,09 доллара - до 74,34 доллара за баррель.
Основным фактором повышения цен на нефть названы опасения дефицита топлива на мировом рынке. При этом эксперты утверждают, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель.
Тем временем в Украине стремительно дорожает бензин.
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