Вечером 1 октября во Львове на улице Подвальной загорелся пассажирский автобус.

"01.10.2018 в 21:30, ул. Подвальная. Горит маршрутка 5. Люди выбежали, по информации никто не пострадал", - сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в районе двигателя, передает УНН.

До этого в Сумской области на ходу загорелся автобус с детьми.