В центре Львова загорелся автобус с пассажирами (видео) [ Редактировать ]
Люди успели выбежать. Кадр видело Youtube \ VARTA1
Вечером 1 октября во Львове на улице Подвальной загорелся пассажирский автобус.
"01.10.2018 в 21:30, ул. Подвальная. Горит маршрутка 5. Люди выбежали, по информации никто не пострадал", - сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.
В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в районе двигателя, передает УНН.
До этого в Сумской области на ходу загорелся автобус с детьми.
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