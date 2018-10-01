Заболевшие были не вакцинированы. Фото: "РБК-Украина"

В школе поселка Тывров Винницкой области практически одновременно заболели корью 28 детей.

Все случаи заболевания зафиксированы в сентябре. Заболевшие были не вакцинированы, не имели повторных прививок, сообщила начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой облгосадминистрации Татьяна Бондаренко.

Возраст подавляющего большинства заболевших - 10-14 лет. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются, сообщает "ВВС Украина".

В департаменте здравоохранения связывают вспышку заболевания с тем, что родители отказывались от прививок.

"Вакцины для профилактической прививки детей в области достаточное количество", - отмечает Бондаренко.

Согласно статистике, частота заболеваний корью в Винницкой области растет: всего за последнюю неделю сентября в области зарегистрировали 83 случая заболевания корью, из них 71 - ребенок. При этом в августе в области регистрировали в среднем около 30-50 случаев кори в неделю.

Как сообщалось, Украина стала лидером по заболеваемости корью в Европе.