Корь в Украине: в школе одновременно заболели десятки детей [ Редактировать ]
В школе поселка Тывров Винницкой области практически одновременно заболели корью 28 детей.
Все случаи заболевания зафиксированы в сентябре. Заболевшие были не вакцинированы, не имели повторных прививок, сообщила начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой облгосадминистрации Татьяна Бондаренко.
Возраст подавляющего большинства заболевших - 10-14 лет. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются, сообщает "ВВС Украина".
В департаменте здравоохранения связывают вспышку заболевания с тем, что родители отказывались от прививок.
"Вакцины для профилактической прививки детей в области достаточное количество", - отмечает Бондаренко.
Согласно статистике, частота заболеваний корью в Винницкой области растет: всего за последнюю неделю сентября в области зарегистрировали 83 случая заболевания корью, из них 71 - ребенок. При этом в августе в области регистрировали в среднем около 30-50 случаев кори в неделю.
Как сообщалось, Украина стала лидером по заболеваемости корью в Европе.
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