В Финляндии разрешат спать на работе [ Редактировать ]
Финские работодатели начали вводить дневной сон сотрудников и даже нанимать для этого специальных инструкторов, пишет издание Ylе.
Отмечается, что такое нововведение практикуют во многих коммерческих компаниях, а также в церквях и школах. На дневной сон во время рабочего дня обычно выделяют полчаса.
"Заставить себя расслабиться трудно, но под руководством тренера это становится гораздо проще даже в середине дня. Инструктор в этой ситуации на вес золота, потому что он помогает сделать эту ментальную паузу, отправиться в мини-отпуск на полчаса", - сказала Тиина Вайнио из центра Sofia Future Farm, огранизующего эти "занятия".
Согласно опросам, после такого перерыва работники чувствуют себя гораздо более уверенно. И если раньше в Финляндии сон на работе ассоциировался с ленью, то теперь - с продуктивностью.
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