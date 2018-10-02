2 октября - 275-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 90 дней.

Международный день ненасилия

В соответствии с резолюцией ООН, Международный день служит дополнительным поводом для того, чтобы "пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы". В документе подтверждается "универсальная значимость принципа ненасилия", а также желание "утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия".

Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия.

Международный день социального педагога

Международный день социального педагога, который отмечается ежегодно 2 октября, - сравнительно молодой праздник. В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

Именины 2 октября

Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

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