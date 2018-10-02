Астронавт снял клип на борту МКС [ Редактировать ]
Командир Международной космической станции Эндрю Фьюстел сделал ролик для известной канадской рок-группы The Tragically Hip. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале NASA.
В невесомости Фьюстел спел песню, запись которой была позже включена в клип. "Я всегда благодарен за поддержку моей семьи, друзей и коллег... любовь вокруг нас, и мы все по всему миру", - говорится в песне.
Астронавт в настоящее время выполняет уже третью по счету миссию на Международной космической станции, которая началась в марте 2018 года. До этого он дважды летал в космос на шаттлах "Atlantis" (в 2009 году) и "Endeavour" (2011 год).
Коллектив The Tragically Hip (The Hip), основанный в 1983 году, за время существования выпустил 12 студийных альбомов.
Ранее мы писали о том, что ONUKA сняла клип на свалке мусора.
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