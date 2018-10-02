У берегов Индонезии произошло еще одно землетрясение [ Редактировать ]
Геологическая служба США сообщает, что вблизи индонезийского острова Флорес произошло землетрясене магнитудой 6,2. Эпицентр землетрясения находился в 250 км от острова, передает Reuters.
Сообщается также, что землетрясение не спровоцировало появление цунами.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в результате землетрясений и цунами погибли уже более 1200 человек.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властями была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и самым близким к эпицентру землетрясения городом Дунгала была оборвана.
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