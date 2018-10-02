Национальный банк Украины на 2 октября повысил курс гривны почти на шесть копеек – до 28,21 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2821,2677 гривны (-5,7254);

– 100 евро – 3274,3633 гривны (+1,8361).

Напомним, что курс криптовалют также резко упал.