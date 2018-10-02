Курс доллара в Украине обвалился [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк Украины на 2 октября повысил курс гривны почти на шесть копеек – до 28,21 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2821,2677 гривны (-5,7254);
– 100 евро – 3274,3633 гривны (+1,8361).
Напомним, что курс криптовалют также резко упал.
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