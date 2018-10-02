В ОБСЄ назвали кількість загиблих на Донбасі дітей [ Редактировать ]
Тільки цього року 23 дитини були поранені або загинули внаслідок бойових дій на Донбасі. Таку інформацію спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила у Твіттері. Свої дані оприлюднили і в ЮНІСЕФ.
Дитячий фонд ООН повідомив - за час війни на Донбасі були вбиті або поранені понад 140 дітей. Натепер міни й боєприпаси загрожують життю 220и тисяч дітей на Сході України.
Нагадаю, цієї неділі на окупованій території у Горлівці загинуло троє дітей, один хлопчик отримав тяжкі травми.
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