Цієї неділі на окупованій території у Горлівці загинуло троє дітей

Тільки цього року 23 дитини були поранені або загинули внаслідок бойових дій на Донбасі. Таку інформацію спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила у Твіттері. Свої дані оприлюднили і в ЮНІСЕФ.

Дитячий фонд ООН повідомив - за час війни на Донбасі були вбиті або поранені понад 140 дітей. Натепер міни й боєприпаси загрожують життю 220и тисяч дітей на Сході України.

Нагадаю, цієї неділі на окупованій території у Горлівці загинуло троє дітей, один хлопчик отримав тяжкі травми.